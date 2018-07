Homenagem à literatura do dia: O Google trouxe a boneca Emília e o Visconde de Sabugosa para sua página inicial para comemorar o que seria o 129º aniversário de Monteiro Lobato, que nasceu em 1882.

Rumor de compra do dia: Segundo o jornal Wall Street Journal, o Twitter mantém “negociações avançadas” para comprar a plataforma TweetDeck por cerca de US$ 50 milhões. Nada foi confirmado pelas empresas.

A acusação internacional do dia: Um comandante militar iraniano acusou a empresa alemã Siemens de ajudar os Estados Unidos e Israel a lançar o vírus Stuxnet , que atacou as intalações que fazem parte do programa nuclear do país.

Número do dia: O Dropbox, serviço que permite que qualquer pessoa armazene até 2 GB de arquivos gratuitamente, alcançou os 25 milhões de usuários. Todos os dias, 200 milhões de arquivos são colocados no sistema, que funciona como um backup na nuvem.

A atualização de Angry Birds do dia: A versão 1.4.0 do Angry Birds Season foi lançada e vem com um novo tema de Páscoa e um 15 níveis.

Os problemas de privacidade do Facebook do dia: A empresa de segurança Sophos enviou uma carta aberta ao Facebook em que lista alguns problemas de privacidade e segurança de dados a que os usuários da rede social estão expostos e dá três sugestões de ações para corrigir esses problemas:

1. A privacidade deveria ser o padrão, e não uma opção a ser marcada pelo usuário

2. Desenvolvedores e aplicativos deveriam ser aprovados antes de entrarem na plataforma

3. O HTTPs deveria ser usado por todas as páginas como padrão