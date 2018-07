A internet já conta com 2 bilhões de usuários pelo mundo, diz a Organização das Nações Unidas em novo relatório. Em 2000, eram apenas 250 milhões de pessoas conectadas, enquanto o número de assinantes da telefonia celular ficava em 500 milhões – no período, o número de dispositivos móveis, em muito responsáveis pela expansão da web em países em que os computadores pessoais são caros, saltou para 5 bilhões.

Do total de internautas, 57% estão em países em desenvolvimento, mas a Ásia e o Pacífico lideram a lista de crescimento, com mais de 100 milhões de novos usuários e 857 milhões ao todo. A maior concentração de conexões está na Europa, que é seguida de perto pelos Estados Unidos.

Mas, por mais que as estatísticas estejam melhorando, o problema da acessibilidade ainda está presente, pois apenas 30% dos 6,8 bilhões de habitantes do planeta têm acesso a web. Segundo o relatório, 82 países já se organizaram para garantir a conexão via banda larga a população, com 40 destes países colocando a internet como serviço fundamental. No Brasil, apenas 41 milhões dos 190 milhões de habitantes acessam a web.

Aproveitando as novas informações fornecidas pela ONU, o grupo Focus cruzou grande parte das estatísticas recentes de uso da rede em um só infográfico, que ajuda no entedimento do real tamanho da web hoje: