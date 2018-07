2 de abril

A ONU estabeleceu 10 direitos e princípios da internet. O documento, definido pela Internet Rights and Principles (rede de organizações sobre direitos humanos na internet) com a ajuda, entre outras instituições, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV-Rio, foi divulgado na semana passada, mas começou a repercutir neste fim de semana. Entre os princípios estabelecidos estão privacidade, igualdade, liberdade e segurança.

02/04/2011 | 17h41

Por Carla Peralva - O Estado de S. Paulo