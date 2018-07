No mesmo dia em que os protestos no Egito levaram a um violento confronto entre manifestantes anti e pró governo do presidente Hosni Mubarak, o bloqueio à internet foi suspenso no país e os egípcios voltaram a ter acesso à rede mundial. Outra notícia internacional foi a indicação do WikiLeaks como um dos candidatos ao Prêmio Nobel da Paz deste ano por um parlamentar da Noruega.

Vexame tecnológico do dia (ou do ano!). Depois de armar para cima do Bing, o Google descobriu que o buscador da Microsoft estava copiando os resultados de buscas do Google usando a barra de buscas do Internet Explorer. A história foi relada pelo Search Engine Land e confirmada pelo Google. David Pogue escreveu sobre o caso, criticando a postura da Microsoft. E o Joy of Tech brincou com Steve Ballmer, CEO da empresa de Bill Gates:

Segundo vexame tecnológico do dia. O usuário do Flickr Mirco Wilhelm reclamou ao site que suas fotos estavam sendo roubadas e publicadas em uma outra conta no site. Como resposta, teve todas as suas 4 mil fotografias apagadas!

Aposta no futuro do jornalismo do dia. Rupert Murdoch, dono da News Corp., apresentou o tão falado jornal dedicado só para tablets (no caso, o iPad). Batizado de The Daily, o jornal diário explora as facilidades do formato digital, usando vídeos, infográficos interativos e outras ferramentas. É visto como a mais recente aposta para o futuro do jornalismo como um negócio.

‘Vazamentos’ do iPad 2 do dia. Durante o evento de lançamento do The Daily, um repórter da Reuters diz ter falado com uma pessoa que jura ter visto uma versão nova do iPad circulando pelo local. Mais cedo, fotos da tela do novo iPad circularam em sites de tecnologia.

Nova versão do Android do dia. O Google apresentou os detalhes da nova versão 3.0 do Android, seu sistema para celulares, que agora foi adaptado para tablets e deve começar a ganhar as lojas nos próximos meses. Além disso, a loja de aplicativos para Android, a Android Market, ganhou uma versão web, para ser acessada nos computadores. Os usuários que tiverem telefones Android podem escolher os apps pelo PC e receberem o download no celular. O Google também implementou a possibilidade venda de conteúdo dentro dos aplicativos (como já ocorre no iPhone), abrindo espaço para novos possibilidades de negócios.

O brasileiro Hugo Barra, do Google, apresentou as novidades do Android. FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE.COM/ANDROID

Provável novidade da Amazon do dia. Uma reportagem do Financial Times revelou que a Amazon pretende lançar um serviço de filmes por streaming e poderá ser um concorrente de peso para a Netflix nos Estados Unidos.

Investimento em startup do dia. O aplicativo de fotografia Instangram recebeu um investimento de US$ 7 milhões e anunciou ter chegado a 1,7 milhão de usuários. Ele é usado para aplicar filtros em fotos tiradas com o iPhone e para compartilhá-las.

Anúncio da Mozilla do dia. O Firefox ganhou uma nova versão Beta para celulares Android e Maemo. A Mozilla promete que ele é mais rápido e tem um desempenho melhor do que o navegador nativo dos celulares Android.

Vídeo-arte do dia. O grafiteiro e artista sueco Akay inventou uma bicicleta-máquina-robô para pintar arco-íris nos muros. É um de seus instrumentos de “destruição em massa”, como define. A história toda foi contada pela Wired.

Aplicativo do Google para iPhone do dia. O Google lançou uma versão do aplicativo Google Shopper para iPhone, usado para fazer buscas de produtos e comparar de preços em lojas online . Ele já estava disponível para Android.

Infográfico do dia. A Nasa está prestes a acabar com o programa dos ônibus espaciais e vai aposentar as naves que levaram astronautas em missões orbitais nos últimos anos. Em homenagem, o site Space.com fez um infográfico com a história dos ônibus espaciais.