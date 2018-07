O dia foi de Apple. A empresa de Palo Alto causou alarde e convocou jornalistas, blogueiros e empresários para prestigiar o lançamento da segunda versão de tablet: o iPad 2. O aparelho parece ter vindo para solucionar problemas e silenciar reclamações feitas ao primeiro modelo. Agora mais fino, com processadores mais rápidos, gráficos aprimorados e as tão esperadas câmeras traseira e frontal. A novidade chegará às lojas dos Estados Unidos já no dia 11 de março; na Europa, México, Austrália e Japão, no dia 25. No Brasil, pela loja da Apple, por enquanto a única novidade é uma redução de R$ 250 no preço do iPad original. Pelo mundo, os preços continuam os mesmos, indo de US$ 499 a US$ 829.

A aparição do dia: O iPad 2, sem dúvida, foi o grande anúncio do dia, mas a criatura perdeu para o criador. Para apresentar a novidade para o mundo, subiu ao palco Steve Jobs, que está licenciado pela segunda vez da Apple por motivos de saúde. A aparição alegrou os presentes no evento, que o aplaudiram muito. Boatos sugeriam que a saúde de Jobs estivesse gravemente prejudicada e que ele esteja atualmente se tratando de um possível cancêr. Antes do evento, Jobs havia sido fotografado de costas em dois momentos: supostamente entrando em um clínica de tratamento nos EUA, e em um jantar com Barack Obama, ao lado de outras autoridades do setor privado do Vale do Silício.

“Seja bem-vindo” do dia: A LG apresentou produtos que devem chegar às lojas brasileiras ainda neste ano. No destaque, o seu tablet Optimus Pad, o smartphone Optimus 3D e a TV Cinema 3D que dispensa óculos especiais.

3D do dia: Já imaginou imprimir uma miniatura 3D de você? Foi o que o pessoal da “Fabricate Yourself” tornou real usando o, hoje comum, Kinect (acessório do videogame Xbox que detecta movimentos) e uma incrível impressora 3D. Juntando as duas coisas, a partir de uma “foto” captada na hora, a impressora fabricava bloquinhos de pessoas em três dimensões. Veja como foi a experiência no vídeo abaixo:

Ultrapassagem do dia: E o Bing, serviço de buscas da Microsoft, passou o Yahoo e se tornou a segunda ferramenta de pesquisas mais acessada segundo estudo da Statcounter. O Bing teria agora 4,4% e o Yahoo 3,9%. Em primeiro lugar, segue intocável o gigante Google com seus 90%.

Rumor do dia: O Wikileaks pode virar filme nas mão de algum diretor da DreamWorks. Segundo o jornal inglês Guardian o filme poderá vir com um cara de Todos os homens do presidente, de 1976, que conta o caso Watergate. O DreamWorks, estúdio ao qual pertecem diretores como Steven Spielberg, comprou os direitos dos livros Wikileaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy, escrito por jornalistas, e Inside Wikileaks, do ex-braço direito de Assange, Daniel Domscheit-Berg.

Cópia do dia: A China, país desejado e temido pelas empresas de tecnologia e informação, resolveu não esperar a coragem de empresários que queiram introduzir seu site no país asiático. Ela, então, resolveu fazer a sua própria versão de sites internacionalmente populares como Foursquare, Groupon, Tumblr, Twitter e Facebook. Por “nova versão” entenda-se cópia descarada. Veja as imagens no Gizmodo e compare.

Trabalho do dia: Você já viu uma máquina de escrever, daquelas antigas, toda desmontada? Sabe quantas peças ela tem? Esse site dissecou uma dessas, além de uma máquina fotógrafica e um rádio-relógio. Dá uma olhada lá.

FAIL do dia: A cantora Sandy foi anunciada ontem como garota-propaganda da marca de cerveja Devassa e, devido à imagem imaculada, cultuada durante muitos anos em grande parte pela mídia em relação à moça, o anúnciou virou motivo de piada. No Twitter já lançaram o #sandyfacts com o enunciado “A Sandy é tão devassa que…”. Além piada, descobriu-se um FAIL da cantora e a sua ligação com a marca da bebida alcoolica. Em entrevista à GNT em dezembro do ano passado, Sandy afirma: “Eu não gosto do gosto de cerveja. Não importa se é com álcool ou sem álcool. Acho amargo a cerveja. Gosto de bebidas mais docinhas”.

Manual do dia: Um infográfico ensina como lidar com rumores sobre a Apple (e eles surgem aos montes). As “dicas”, de certa maneira, se resumem a dois fins: se está em dúvida, publique assim mesmo e se lamente por ainda ser só um rumor duvidoso; se há dúvida, mas a probabilidade de ser real é grande, é melhor publicar o mais rápido possível.