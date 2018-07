“Jobs é extremamente fanático por pressa”, diz Hertzfeld. “Todos temiam-no. Se o definisse em uma palavra seria controlador. Sua visão de mundo é que as regras valem para todos, menos para ele.”

O nascimento do Mac não foi apenas o início de uma produção em série, “foi como um orgasmo”. O Mac foi o primeiro computador popular produzido em massa, com interface gráfica e janelas que podiam ser abertas umas sobre as outras. E ele tinha um mouse. “Estava claro que no futuro todos os computadores no mundo seriam assim”, disse Jobs anos mais tarde.

Em 22 de janeiro de 1984, o Mac era apresentado em um intervalo do SuperBowl. A peça publicitária, uma paródia de 1984, foi filmada pelo diretor Ridley Scott e é considerada por publicitários como talvez a melhor de todos os tempos.

A Apple conseguiu o que a maioria das grandes empresas sempre tentou: carregar de emoção seus produtos e de conceitos até que os produtos se tornem conceitos eles mesmos – Apple seduz. Quem compra um Mac é jovem, criativo e revolucionário: portanto, cool.

“A Apple é movida por valores artísticos, isso é a essência da empresa”, diz Hertzfeld. “Em qual outra empresa é assim?” /TRADUÇÃO DE HARALD WITTMAACK