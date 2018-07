Há 20 anos, o celular chegou ao Brasil. Duas décadas que mudaram a forma como o brasileiro se comunica, e, hoje, com quase 200 milhões de linhas de celular ativas, somos o quinto país do mundo com maior número de acessos móveis. Todo esse milagre da multiplicação está ligado ao fato de que as redes de celular servem cada vez mais para trocar dados – isto é, acessar a internet.

Smartphones puxam a mudança. De janeiro a outubro do ano passado, as vendas desses aparelhos cresceram 148% no Brasil, segundo levantamento do instituto de pesquisa Nielsen, que audita os pontos de venda de celular. Além disso, o preço pago pelos smartphones caiu em média 30%. No mesmo período, as vendas de telefones móveis em geral cresceram 19% – e o preço dos aparelhos caiu 2%.

Em novembro, já eram mais de 13,5 milhões de celulares 3G no País. Acha muito? A consultoria Informa Telecoms & Media estima que eles serão 192 milhões em 2015, e os smartphones representarão quase 4 em cada 10 (37,5%) dos 268 milhões celulares em atividade no Brasil em quatro anos. A expectativa é que muitos comecem a usar a banda larga a partir das redes móveis, ao invés da fixa, que ainda é restrita no País.

Apesar do rápido crescimento no número de celulares e do otimismo, o Brasil ainda enfrenta obstáculos. O preço das tarifas de voz e dados estão entre os mais altos do mundo, e a velocidade dos modems 3G deixa a desejar. Quem sabe os próximos 20 anos serão diferentes.

