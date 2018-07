Na China, uma convocação online para uma “Revolução Jasmin” chamou a atenção das autoridades que imediatamente reforçaram o policiamento nas ruas, suspenderam serviços SMS e bloquearam o acesso a sites com alguma relação à tal convocação.

Ativistas foram presos, inclusive uma que distribuía jasmins brancos em um dos pontos de encontro para os protestos. Hu Jintao teme uma onda de manifestações semelhantes às ocorridas no Oriente Médio e norte africano nas últimas semanas.

Entrevista do dia: Eric Schmidt, CEO (até abril) do Google, deu uma entrevista ao diário espanhol El País. Nela o executivo comenta sobre as apostas da empresa, as falhas e o que pode vir nos próximos anos. Para ele o “Google não dá medo”, e continua sendo apenas uma empresa que organiza informações. Perguntado sobre a Google TV e a possível tachação de projeto “fracasso”, Schmidt negou o adjetivo e disse que o Google TV é algo novo ainda e difícil e tem alguns anos para se firmar. O chefe do Google disse também que estão “a ponto de converter” o Youtube “em um negócio rentável”. Eric soltou ainda que não teme a união entre Nokia e Microsoft, mas sim deseja-lhes o melhor, mas acredita que a Nokia após “testar com a Microsoft um tempo”, prefira usar a plataforma Android, do Google. Perguntado sobre o que falta à Europa para tornar-se uma espécie de Vale do Silício, Schmidt enumerou: 1) Universidades de ponta; 2) Grupos de investimento e 3) Permitir o fracasso. Segundo Schmidt, a Europa já possui as duas primeiras, resta melhorarem no último quesito. Confira aqui a entrevista na íntegra.

Groupon avança na China: O gigante das compras coletivas pode estar tentando atingir o mercado chinês. Ao Wall Street Journal, um funcionário da empresa segredou que um site chamado Gaopeng.com, de propriedade da Tecent, estaria recrutando funcionários. A Tecent possui 10% do capital da russa Digital Sky Technologies, acionista do Groupon. Alguns sites de compras coletivas já disputam mercado na China. Há estimativas de que as transações feitas nesses sites movimentarão cerca de 16 bilhões de yuans ou US$ 2,4 bilhões em 2011.

Segunda chance do dia: Os aplicativos da UberMedia (ou UberSocial) voltaram a funcionar hoje, após terem sido barrados ontem pelo Twitter. O site de microblogging tomou a atitude por considerar que a UberMedia estava infringindo regras e vinha ignorando seus avisos.

Notícia que vai mudar o seu dia do dia: A rainha Elizabeth enviou quase 2 mil convites ornados a ouro aos sortudos que participarão do casamento de Kate Middleston e o príncipe William. Os pombinhos devem se casar no dia 29 de abril na abadia de Westminster.

FOTO: John Stillwell/Reuters

O “buzz” do dia: Terminou nesta quinta-feira, 17, o Mobile World Congress, o mais importante evento de tecnologia móvel do mundo. Muito ali foi lançado, comentado e rediscutido, mas o que foi mais falado? Tablets, smartphones, sistemas operacionais? Quais marcas foram as mais comentadas? A Webtrends reuniu as informações e o Mashable montou um infográfico. Veja: