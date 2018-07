Lançamento do dia. A Positivo anunciou o lançamento de seu primeiro tablet, que deve chegar ao mercado custando, no mínimo, R$ 1 mil reais e com telas de 7 a 10 polegadas. A fabricante brasileira também está negociando com as operadoras de telefonia a oferta de 3G para seu aparelho. Além disso, ela vai disponibilizar um portal com lojas de aplicativos, livros e músicas.

Segundo Google do dia. O Google lançou oficialmente seu primeiro serviço de carteira virtual no celular, o Google Wallet. O recurso funciona por meio de um aplicativo que, por enquanto, está disponível nos terminais da empresa de telefonia Sprint e para MasterCard. Logo mais, deverá funcionar também para Visa, Discover e American Express, que haviam aceitado participar da nova ferramenta de pagamento e estavam trabalhando para adaptar suas especificações.

Roubada do dia. Você sabia que o Brasil é um dos países mais atingidos por crimes eletrônicos? Pois é, só perdemos para China, Rússia e África do Sul. Cerca de 80% dos adultos com acesso à web já sofreram algum tipo de dano. São 77 mil vítimas por dia no nosso país, gerando um custo de US$ 63,3 bilhões por ano ao Brasil. Os dados foram divulgados hoje pela empresa de segurança Symantec.

Exclusividade do dia. Atenção mulheres! A fabricante de celulares HTC anunciou o seu novo aparelho, o HTC Rhyme, feito especialmente para o público feminino. O celular traz ferramentas e utilidades pensadas exclusivamente nelas. Por enquanto, a novidade é só nos Estados Unidos, com lançamento marcado para o dia 29 de setembro.