Um em cada cinco celulares vendidos no mundo é uma cópia ilegal ou imitação não licenciada, o que prejudica a posição de fabricantes como a Nokia nos mercados emergentes, informou a companhia na sexta-feira, 21.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“A maior parte é originada da China, mas é um problema global. Não acontece apenas na Ásia, mas também na América Latina e mesmo em algumas parte da Europa”, disse Esko Aho, membro do conselho da Nokia.

O crescimento no número de fabricantes de aparelhos sem marca aliado à expansão nas vendas de celulares inteligentes impulsionaram alta de 35% nas vendas de celulares no terceiro trimestre, afirmou a empresa de pesquisa de mercado Gartner, em novembro. A empresa elevou sua previsão para o crescimento do segmento em 2010, que pode superar os 30%.

A Gartner estima que a participação do mercado cinza tenha crescido para acima de 20%, mas muitos analistas do mercado demonstram dúvidas sobre esta estimativa.

/REUTERS