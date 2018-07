Uma pesquisa da Universidade de Penn State, nos Estados Unidos, descobriu que 20% do conteúdo do Twitter contem nomes de marcas ou empresas. Mais de meio milhão de tweets foram usados no estudo. Um em cada cinco desses era, basicamente, mídia espontânea de marcas.

Claro, nem todos falavam bem. Grande parte pedia informações, outra reclamava. Para o pesquisador Jim Jensen, no entanto, o número de comentários positivos (e gratuitos para as companhias) foi surpreendente.

Comparando com outros canais de publicidade na web, o serviço de microblogging seria um dos mais efetivos. “O Twitter está chegando no e-mail no impacto que gera na comunicação”, defende.