Segunda geração do smartphone Galaxy, baseado em Android, foi lançado em abril na Coreia do Sul. FOTO: Lee Jin-man/AP

SEUL – A sul-coreana Samsung, segunda maior fabricante do mundo de telefones celulares, vendeu em menos de seis meses desde seu lançamento 20 milhões de unidades de seu smartphone Galaxy S2, informou nesta segunda-feira, 17, a companhia.

O sucesso do último modelo de sua série Galaxy, apresentado no dia 29 de abril na Coreia do Sul e pouco depois no Japão, Europa e Estados Unidos, serviu para que a Samsung se posicione como o segundo maior fabricante de smartphones do mundo, só atrás da Apple, criadora do pioneiro iPhone.

Os dados, que se referem às unidades que a Samsung enviou aos operadores de telefonia no mundo todo e não ao número de aparelhos nas mãos do público, mostram a rápida evolução do fabricante sul-coreano no rentável nicho de mercado dos smartphones.

Além disso, a Samsung disse que vendeu mais de dez milhões de unidades da primeira versão do Galaxy S, lançado no ano passado, ao mesmo tempo em que apresentará esta semana um novo telefone com a última versão do sistema Android do Google para resistir à chegada do iPhone 4S pouco antes do período natalino.

