No mês de dezembro, o Link dedicou suas capas à retrospectiva 2010. Nesta segunda, 27, o caderno não circula em sua versão impressa, por isso repassamos as três capas anteriores, dedicadas aos temas que consideramos os mais importantes de 2010: Facebook global, aplicativos e geolocalização. E a partir de hoje até o fim do ano, começamos a publicar, aqui no site, impressões de personalidades brasileiras sobre o ano que passou.

6 de dezembro de 2010

• O ano do Feice

• ‘Google não lançará uma rede social’

Personal nerd

• O nascimento de uma nação

Vida digital

• O PC morreu e ninguém percebeu

Discussão

• O ano em que o direito autoral foi a debate

Navegar Impreciso

• O que o Google quer ao comprar um site de compras coletivas

Retrospectiva 2010 – Primeira parte

• O ano 10

No Brasil

• Domicílios voltam a ser o principal local de acesso

Servidor

• Mais polêmica, MySpace, Google, Zip…

13 de dezembro de 2010

• O ano dos apps

• Seu telefone pode virar qualquer coisa

• Personal Nerd: Aplicativos de celular

• A construção de um mercado milionário

• Jogo social para gamer

Vida Digital – Natália Viana, jornalista que está traduzindo os documentos do WikiLeaks

• Uma brasileira no olho do furacão

Navegar Impreciso

• Você sabe o que o WikiLeaks tem a ver com o Napster?

Retrospectiva

• O ano 10 – 2ª parte

Servidor

• Google Chrome OS, Idec, PSP…

20 de dezembro de 2010

• O ano do onde

• “Mapa é visualização do conhecimento”

• Personal Nerd: Sua vida no mapa

Vida Digital

• PC Siqueira, o vlogueiro

• Felipe Neto: de vlogueiro a protagonista de programa de TV

Navegar Impreciso

• 2010: o ano em que fomos apresentados a novos dilemas

Retrospectiva

• Link 2010

• Controle no poder, os 10 melhores games de 2010

Servidor

• Cuba, Banda H, Facebook…