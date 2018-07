O ano de 2010 vai terminar com uma boa notícia para o mercado de livros digitais: só esse ano, terão sido quase 1 bilhão de dólares em vendas de e-books, de acordo com a empresa de consultoria e análise Forrester.

No fim do ano, terão sido vendidos 966 milhões de dólares em livros digitais. A Forrester também afirma que em 2015 esse mercado triplicará – serão 3 bilhões de dólares em vendas.

De acordo com a Associação de Editoras Americanas, ao menos nos EUA as vendas de e-books esse ano aumentaram 193%. Lembram que a Amazon anunciou na semana passada que seus best-sellers vendem o dobro no Kindle que em cópias físicas?

O autor da pesquisa feita pela Forrester conversou com o blog Read Write Web e disse que chegou a conclusão que os donos de e-readers gastam, em média, 60 dólares por ano em e-books.

According to McQuivey, once people start reading eBooks instead of traditional print media, they’re hooked, meaning the shift to eBooks is well under way. “From here,” he predicts, “things will move so quickly that by the time the dust settles, the book business may actually be the most digital of all media industries, even if it got the latest start.”