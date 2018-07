Sim, ainda há gadgets pequenos e charmosos; sim, ainda há eletroeletrônicos verdes. Mas o que todo mundo está querendo são imagens de qualidade excepcional e, de preferência, em três dimensões.

Nesse primeiro dia de IFA2009, deu para perceber (embora a feira ainda não esteja oficialmente aberta) que a menina-dos-olhos dos fabricantes é, agora, a tecnologia 3D.

A Philips apresentou o seu protótipo: a televisão 21:9, que tem a proporção da tela de cinema, e um Blu-ray player com suporte à tecnologia 3D. A novidade, porém, ainda é inacessível – é apenas um protótipo que custaria muito, muito caro ao consumidor (nas palavras da própria Philips).

Protótipo em exposição da TV 21:9 HD 3D da Philips (foto: Tatiana de Mello Dias)

Sony e Panasonic já acertaram a data para apresentar seus televisores ao mercado: 2010. A Sony anunciou o televisor Bravia HD 3D para o ano que vem. A Panasonic também: o Link participou de uma sessão de demonstração de um televisor de plasma HD 3D de 103″ – sim, é impressionante. As novidades, porém, ainda não estão no mercado oficial – as peças são vendidas sob encomenda, por alguns milhares de dólares.

Plasma HD 3D da Panasonic (foto: divulgação)

A novidade foi apresentada pelo diretor James Cameron, de “Avatar”, filme 3D que estreará no final do ano – afinal, foi a Panasonic que forneceu o suporte para as gravações do longa-metragem.

Quem está contente com essa onda três dimensões é a Blu-Ray Disc Association, que espera vender mais discos de alta definição quando o 3D definitivamente pegar no mercado de consumo – mas isso é tema para um próximo post.