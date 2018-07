Figura mítica da internet brasileira, Cardoso deu nome ao primeiro e-zine do país, o CardosOnline, distribuído em quase 300 edições entre o fim dos anos 90 e o começo dos 00. E Cardoso nem é seu sobrenome de verdade.

O escritor, consultor criativo e webshaman extraordinaire assina hoje o desatualizado blog Bugio e o bombado twitter @Kidids, onde divaga sobre programação televisiva, filosofia, Porto Alegre e outras aleatoriedades. Para o Link, revelou alguma de suas perspectivas sobre o ano que passou e expectativas para o ano que se aproxima. Leia abaixo.

O que de melhor aconteceu em relação ao mundo digital em 2010?

Não lembro de nada muito digno de nota, pra ser bem sincero, mas uma coisa que talvez valha a pena ser mencionada é o impacto cultural do Twitter (pra mim, muito mais revolucionário e importante que o Facebook, por exemplo, outro DARLING do mundo digital esse ano).

E de pior?

O lançamento do Kinect e do Move, pra mim o maior retrocesso na história dos videogames. A Nintendo já esgotou totalmente essa pilha de jogar com o corpo há 5 anos atrás. Certamente atrai um público diferente e dá resultados financeiros, mas do ponto de vista do jogador (sobretudo o hardcore) é uma puta perda de tempo (e desgasta a marca).

E no Brasil?

A expansão e popularização da internet mobile, uma tendência que dá fortes sinais de que vai seguir aumentando de tamanho nos próximos anos.

Qual foi a principal tendência digital de 2010?

Migração dos sites pros apps. Os acessos a sites e blogs estão caindo à medida que as pessoas vão adotando novas formas de consumir e compartilhar informação.

E qual deve ser a principal tendência para 2011?

Embalado pelo Wikileaks, imagino que vários “segredos” vão começar a pipocar por aí até a metade do ano. Na área do entretenimento, a bola da vez tem tudo pra ser o 3D.