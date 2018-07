Alexandre Inagaki é um dos blogueiros mais conhecidos do Brasil. De 1999 a 2001, editou o Spamzine, fanzine literário distribuído por e-mail e, a partir de 2002, escreve textos no seu blog, o popular Pensar Enlouquece, Pense Nisto. No Twitter, tem mais de 23 mil seguidores. Também é consultor de mídia social. Abaixo, sua análise sobre o ano de 2010 e um exercício de futurologia para 2011:

O que de melhor e de pior aconteceu em relação ao mundo digital em 2010?

Melhor: O surgimento de um produto como o iPad, que ainda é só um teaser de tudo que as próximas gerações de dispositivos móveis poderão nos proporcionar. Prático e simples, foi o primeiro dispositivo móvel capaz de conquistar meu pai (66 anos) e meu sogro (80 anos).

Pior: O modo como a combinação mídias sociais + campanhas eleitorais andou acirrando o processo de maniqueização das opiniões. As flamewars cada vez mais raivosas entre petistas vs tucanos, homofóbicos vs GLS, Tea Party vs obamistas, yada yada yada, fazem com que eu fique com os três pés atrás diante de um cenário digno de torcidas organizadas, no qual pessoas só assinam feeds e seguem perfis de Twitter de gente que concorda com suas ideologias e convicções.

E no Brasil?

Melhor: Empreendorismo digital em alta. Vide o sucesso de sites como Peixe Urbano e byMK, o surgimento de redes sociais tupiniquins como Busk, Guidu e Frugar, a consolidação de uma startup como a boo-box, que recentemente recebeu um aporte financeiro da Intel Capital, e os cases de blogs como Jovem Nerd e Papo de Homem, que acabaram se transformando em empresas com funcionários trabalhando full time na produção de conteúdos.

Pior: A carga tributária que faz com que tenhamos os aparelhos de videogames e iPads mais caros do mundo (e que ainda serve de álibi para escamotear margens de lucros injustificáveis nos preços finais para o consumidor). Menção desonrosa: o novo padrão de tomadas tupinambá.

Qual foi a principal tendência digital de 2010?

Bigbrotherização ampla, geral e irrestrita de todos que estão na rede. Seja por meio da entrega voluntária de paradeiros em tempo real via Foursquare, Google Latitude ou os novos recursos de geolocalização do Twitter, seja pela wikileakização de dados públicos. Pudera: 2010 foi um ano que começou com uma twitteira sendo selecionada para o BBB, e que terminou com Mark Zuckerberg, responsável pela rede social que está redefinindo o conceito de privacidade, sendo eleito o Homem do Ano da TIME.

E qual deve ser a principal tendência digital para 2011?

A consolidação da ubiquidade da tecnologia, com o lançamento de mais produtos feito o iPad, o Wii e o Kinect, capazes de atrair usuários de todas as idades para o universo dos e-books, videogames e internet móvel. Pena que no Brasil essa expansão ainda é travada pela infraestrutura limitada. Espero que um dia ainda tenhamos conexões decentes, capazes de viabilizar o sucesso dos serviços de streaming de uma Netflix e fazer com que o acesso à internet por meio de iPads, tablets e smartphones se popularize de vez por aqui.

Leia mais:

2010 por Pedro Markun

2010 por Cardoso

2010 por Mari Moon

2010 por Natália Viana