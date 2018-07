FOTO: FLI MULTIMÍDIA

Ivo Correa é advogado e diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google no Brasil, além de figurinha carimbada em discussões sobre assuntos como a liberdade da rede, redes p2p e legislação de internet.

Ele já falou com o Link sobre o Marco Civil da Internet e também sobre o problema da segurança jurídica para as empresas de internet no Brasil. Segundo ele, propostas de transparência que vieram após o WikiLeaks e a abertura de dados públicos por governos marcaram o ano de 2010:

O que de melhor e de pior aconteceu em relação ao mundo digital em 2010?

Acho que o que de melhor aconteceu foi a explosão ao redor do mundo do debate sobre a força da internet como ferramenta de aprofundamento da transparência governamental e de ampliação do acesso dos cidadãos aos seus governos e governantes. Inúmeras iniciativas governamentais sobre transparência em vários países, o número de ONGs atuando com o tema ao redor do globo e a própria polêmica em torno do Wikileaks confirmam o quanto se caminhou neste sentido.

Acho que o lado negativo continua sendo a insistência de alguns governos em tentar exercer um certo controle político sobre a internet, de mitigar o seu potencial como plataforma de livre fluxo de dados, ideias e informação, o que não se confunde com a necessidade indiscutível de combater ilegalidades na rede. Recentemente outro mau presságio veio diretamente da ONU, que anunciou a intenção de restringir a representantes governamentais a discussão sobre o futuro de sua Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação e do Internet Governance Forum.

E no Brasil?

Para mim esta aproximação entre Estado/público e digital/internet também foi responsável pelo que de melhor ocorreu no mundo digital no Brasil em 2010. Alguns exemplos são o sucesso do movimento Transparência Hack Day e outros similares; o lançamento recente do portal DadosGov pelo Governo Federal; a proposta do Marco Civil da Internet e o próprio processo colaborativo que foi utilizado para sua construção; a primeira entrevista de um Presidente do Supremo Tribunal Federal para internautas, via YouTube; e toda a movimentação online em torno das eleições de 2010.

Diria que a má notícia ainda é o alto custo do acesso a internet de qualidade no país, seja móvel ou fixa. Espero que 2011 seja marcado por um avanço monstruoso nesta área!

Qual foi a principal tendência digital de 2010?

De um lado, a ideia do mundo digital como um mundo social. Não sei se ainda devemos usar a expressão “redes sociais” para falar apenas de Orkut, Facebook, Twitter etc. Tudo o que fazemos na internet, na Web, tem um componente social que cresce a cada dia.

De outro, a chegada dos tablets e seu impacto sobre a forma como nos relacionamos com o mundo digital. Os tablets vieram pra ficar… pelo menos até a chegada da próxima novidade! :)

E qual deve ser a principal tendência digital para 2011?

Acho que há muitas apostas interessantes, eu ficaria com duas: (1) A chegada do digital a algumas de nossas velhas máquinas preferidas, como a TV, a geladeira, o carro etc. Elas vão ficar muito mais poderosas como uma boa conexão de internet e alguma inteligência associada! (2) Tudo o que ainda está por vir em relação a mobile. Acho que o avanço dos celulares e dos tablets tem mostrado a importância da mobilidade e da localização geográfica para nossa vida digital. No entanto, acho que ainda estamos só no comecinho, elas ainda vão transformar muito a maneira como compramos online, nos relacionamos digitalmente, buscamos informação, acessamos, produzimos e compartilhamos conteúdo.