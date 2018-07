Pedro Markun é consultor de mídias sociais, mas seria melhor definido como um ativista. Um ativista hacker. Ele toca com a Daniela Silva o Transparência HackDay, grupo crescente de pessoas que estão dispostas a usar a tecnologia para mudar a maneira como é feita a política.

Eles ficaram conhecidos no ano passado, ao clonar o Blog do Planalto, e ao longo de 2010 realizaram várias ações interessantes na Esfera, empresa que funciona dentro da Casa de Cultura Digital. Markun e Daniela também foram destaque em março no Link, em reportagem sobre webcidadania – o tema, aliás, o levou a ser convidado pelo para participar de um debate sobre o assunto na série de encontros na Livraria Cultura, em maio.

Agora, Markun faz seu balanço do ano:

O que de melhor e de pior aconteceu em relação ao mundo digital em 2010?

O controverso caso do Wikileaks e principalmente a (des)organização de uma resistência ativa por parte dos ‘Anonymous’ e ao mesmo tempo a virulenta resposta do governo e das corporações norte americanas ao vazamento dos documentos na rede simbolizam pra mim o que de melhor e pior aconteceu na rede esse ano.

O exército anônimo que sitiou o PayPal da mesma maneira que o PayPal resolveu sitiar o Wikileaks é prova cabal de que a internet pode transformar as políticas e que o digital continua sendo uma excelente arma para David derrotar Golias.

Esse caso também reforçou (para o bem e para o mal) a noção de que as fronteiras internacionais já não fazem mais tanto sentido e que pensar em uma esfera pública interconectada é pensar em um mundo conectado.

E no Brasil?

No Brasil? Creio que o começo efetivo do processo de um Marco Cívil foi uma grande conquista dos e para os internautas. A perspectiva de ter uma legislação discutida publicamente com a sociedade que garanta os direitos das pessoas na rede é realmente interessante.

Por outro lado, o número de projetos de lei que atacam as liberdades individuais na rede continuam aumentando. E não conseguimos enterrar efetivamente o AI-5 Digital que toda hora aparece para assombrar.

Qual foi a principal tendência digital de 2010?

Creio que os ‘apps’ puxados e consolidados pelo lançamento do iPad foram a principal tendência de 2010.

E qual deve ser a principal tendência para 2011?

A discussão sobre privacidade e dados abertos que esse ano entrou em pauta diversas vezes – Facebook, Diaspora, Wikileaks! – deve ganhar corpo no ano de 2011. Vai ser um ano importante na batalha pela liberdade da rede. Limites estão sendo testados e estamos todos aprendendo ainda a operar nessa nova esfera pública. Os governos e as grandes corporações vão entrar com tudo na briga e não vão fazer corpo

mole.

Vai ser o ano do império contra-atacar. Com direito a estrela da morte explodindo paises inteiros da internet… mas vai ser o ano também do empoderamento do cidadão digital e da consolidação de uma resistência.