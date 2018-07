Assinando um blog de comentários sobre jornalismo, o mercado de notícias na internet e tecnologia em geral desde 2003, o jornalista Tiago Dória tornou uma referência obrigatória para quem acompanha cultura digital no Brasil — e, pela natureza de seu ofício, acaba por ser o melhor canal brasileiro para entender como as transformações da mídia e da tecnologia digital afetam uma à outra.

O que de melhor e de pior aconteceu em relação ao mundo digital em 2010?

Melhor – Crescimento do uso da internet nos países emergentes.

Pior – Vazamento de dados pessoais dos usuários no Facebook e no lançamento do Google Buzz. Esses casos ajudam a reforçar a equivocada imagem de que na internet tudo é permitido, sendo que, na verdade, existem limites.

E no Brasil?

Melhor – Crescimento da “cultura de startups”

Pior – Mesmo sem ter uma cultura interna para tal, empresas, partidos políticos e organizações públicas tentando entrar na “última onda da internet”.

Qual foi a principal tendência digital de 2010?

Na área de mídia, a questão da visualização de dados. A Copa do Mundo refletiu isso. Na cobertura do evento, os principais destaques foram os infográficos. Publicações, redes sociais e até anunciantes trabalharam com a questão da visualização de dados.

E qual deve ser a principal tendência digital para 2011?

Acredito que serão duas constantes daqui para frente. Computadores deixando de ser “ferramentas científicas” e tornando-se objetos de consumo. A computação pessoal se tornará mais amigável e menos complicada, os tablets anunciam isto. E cada vez mais a internet será igual à eletricidade, tão onipresente que nem vamos perceber que ela existe e nem precisaremos mais de “especialistas” para dizer o que devemos fazer com ela.