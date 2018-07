Que timeline dramática e cheia de eventos bombásticos teve 2011

SÃO PAULO – Steve Jobs se foi; revoluções foram twitadas e facebookadas; ruas foram ocupadas; e cada vez mais gente passou trocar a tecla e o botão pelo toque. Veja tudo aqui (clique na imagem para ampliá-la)

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Qual dessas gírias de 2011 vai permanecer?

Mamilos!

Pohan…

Hoje é dia de rock, bebê!

Ninguém me tucuta