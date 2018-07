SÃO PAULO – De tempos em tempos, surge na rede um novo jogo que pode ser chamado de “suga-vidas”: eles fazem você ficar instantaneamente viciado, são extremamente simples e geram aquele sentimento de indignação toda vez que te fazem perder. “Mas como assim, deu errado? É um jogo tão fácil!”, você deve pensar ao jogar coisas como Candy Crush, Fruit Ninja ou o recente Flappy Bird… ou o queridinho da vez, 2048.

Criado pelo desenvolvedor italiano Gabriele Cirulli, 2048 parte de uma premissa que poderia agradar professores de matemática do Ensino Fundamental: em uma grade de 4 linhas e 4 colunas, são dispostos blocos com valores entre 2 e 4.Cada bloco pode se somar apenas com outro bloco de mesmo valor (2 com 2, 4 com 4) e o objetivo do jogo é obter o bloco 2048 – para movimentar as peças, basta usar as teclas direcionais do seu teclado.

Parece difícil, mas desde quarta-feira a redação do Link está tentando conseguir ganhar o jogo – e não conseguimos nem ao menos atingir o bloco 1024.

Na tarde de quarta-feira, Cirulli comentou em sua conta no Twitter que mais de 28 mil pessoas estavam jogando 2048 naquele momento. “O tempo de horas que as pessoas estão jogando 2048 nunca vai voltar para a humanidade”, brincou ele.

De lá para cá, Cirulli já desenvolveu uma versão 3D do game, como se fosse um cubo mágico, e uma versão colaborativa, à moda de Twitch Plays Pokémon. Aplicativos para celular não devem acontecer – ignorando uma tendência dos últimos grandes hits dos games.