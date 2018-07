“Novos Talentos” do dia: Eric Schmidt já deu uma de showman quando entrevistou o diretor de Avatar, James Cameron, no ano passado, e resolveu atacar novamente. Desta vez, o ex-CEO do Google convidou a humorista e roteirista do Saturday Night Live, Tina Fey. Público havia, palmas também rolaram, mas Schmidt leva jeito para a coisa? Qual será seu futuro: showman, secretário de comércio do governo Obama ou eterno ex-Google?

Números do dia: A Apple divulgou números que alegram Steve Jobs e devem causar alguma inveja nos rivais: pelas contas da empresa, neste primeiro trimestre de 2011, foram vendidos 4,69 milhões de iPads, 3,76 milhões de Macs e 18,65 milhões de iPhones. Além disso, em termos de lucros, a Apple anunciou ter embolsado nesses três meses o valor de US$ 5,99 bilhões.

Aniversário do dia: Hoje o botão “Curtir” do Facebook comemora um ano de vida. Sim, aquela mãozinha azul com um joinha mexeu algumas estruturas comportamentais, assim como a rede social da qual brotou. O Link até fez uma edição sobre o tema, lembram-se?

Investimento do dia: Um fundo gerenciado pela empresa de capital de risco DCM deve injetar entre US$ 500 mil e US$ 4 milhões para o desenvolvimento de produtos enquadrados no que o Mashable chamou de “ecossistema Android”. O sistema operacional do Google já é dono da maior fatia de mercado nos Estados Unidos segundo algumas agências de pesquisa e a tendência é de que ali ele permaneça. Vi aqui.

Infográfico do dia: Afinal, você sabe o que é LED? (via GOOD.is)