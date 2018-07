A repercussão da mudança de CEO do dia: Na quinta-feira, dia 20, Eric Schmidt anunciou que, a partir de 4 de abril, não será mais o CEO do Google. Larry Page, um dos fundadores da empresa californiana, assumirá seu lugar. A notícia e o balanço positivo de resultados do trimestre fizeram que as ações da companhia subissem.

O infográfico do dia: O analista digital Brian Solis e a empresa de visualização de dados JESS3 fizeram um infográfico com todos o ecossistema que se desenvolveu em torno do Twitter desde seu lançamento em 2003. Chamado de The Twitterverse, o infográfico interativo mostra todos os aplicativos e serviços que orbitam ao redor das funções sociais do serviço de microblogging.

O crescimento impressionante do Facebook do dia: A empresa de Mark Zuckerberg anunciou oficialmente que conseguiu levantar US$ 1,5 bilhões em investimentos e, a partir de hoje, é uma empresa que vale US$ 50 bilhões. Analistas já contam os dias para que as ações da maior rede social do mundo sejam lançadas na bolsa.