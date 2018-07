Uma multidão assiste à palestra do pai do computador pessoal. FOTO: Divulgação

A dificuldade para games entrarem no Brasil do dia: O Ministério da Justiça cobra da Apple a classificação etária dos jogos obrigatória para que eles possam ser vendidos no País. A empresa tem um sistema de classificação próprio e se recusa a seguir a regra. Enquanto se dá o impasse, quem tem um iPad por aqui não pode ter acesso a games como Fifa Soccer e SimCity.

Número do dia: 10 bilhões de downloads na App Store, a loja de aplicativos da Apple. A marca foi anunciada pela própria empresa, que possui mais de 300 mil aplicativos em sua loja digital.

A perda de tempo do dia: Tente fazer nada por dois minutos. Nada. Não pode tocar no mouse ou no teclado. Ouvindo o barulho do mar. Essa é a proposta do site criado por Alex Tew. Tente. O site foi criado por Alex Tew, o mesmo que ganhou US$ 1 milhão com o site “Million Dollar Homepage” há seis anos.