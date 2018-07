A Mozilla, que gere a construção e reconstrução contínua do navegador, afirmou que, nas 24 horas após a liberação o arquivo final, ele já havia sido baixado 7,1 milhões de vezes. Outros 3 milhões de usuários, de acordo com a fundação, atualizaram a versão mais recente de testes do Firefox 4 para a versão final. Os números são bem maiores que os alcançados pelo lançamento do Internet Explorer 9.

Esse vídeo resume as principais mudanças:

App Store do dia: A Amazon lançou a sua loja de aplicativos Android, reforçando a disputa com a Apple, cujo iPad roubou grande espaço do Kindle. A varejista anunciou que irá distribuir o game Angry Birds Rio para o sistema do Google. Os usuários poderão baixar o título de graça por um período limitado. A loja da Amazon servirá tablets e smartphones.

Meme resgatado do dia: Bed Intruder Song chegou aos Rock Band?

Imagem do dia: O movimento do mouse quando se está sozinho e quando chega alguém no trabalho

Infográfico do dia: Organizações não-governamentais nas mídias sociais, do All Facebook.