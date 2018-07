Me declaro inocente do dia. O presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, declarou em audiência no Senado norte-americano, que a empresa não manipulou resultados de buscas para favorecer seus produtos e a posição deles nos retornos de pesquisas de internautas. Ultimamente, o Google vem sofrendo acusações de usar seu poder de fogo para tirar vantagem nos resultados das buscas.

Momento revolts do dia. Julian Assange definiu como “memórias prostituídas” sua biografia não autorizada lançada no Reino Unido. O livro, intitulado “Julian Assange: uma biografia não autorizada”, foi escrito por Andrew O’Hagan depois de 50 horas de entrevistas com o fundador do Wikileaks. Após ler o primeiro capítulo, Assange chegou a tentar romper o contrato da publicação. Alguns trechos da biografia foram publicados pelo jornal “The Independent” com exclusividade.

3D do dia. O YouTube anunciou a possibilidade de converter os vídeos 2D para 3D. Em vez de usar duas câmeras e um programa específico para dar profundidade à imagem, uma ferramenta – ainda em versão beta – faz isso automaticamente a partir de um clique. Outra novidade é que será possível fazer uploads de vídeos com mais de 15 minutos.

Download do dia. A Nasa resolveu disponiblizar para download diversos áudios de missões espaciais. Os arquivos estão em formato MP3 e M4R e poderão ser usados como toques de celular ou como sons do sistema no computador. Dica: usuários de smartphones com Android podem baixar o aplicativo para instalar os ringtones diretamente no celular.

Vídeo do dia. Confira a apresentação de Mark Zuckerberg com as novidades do Facebook