A situação continuava tensa na Líbia, onde os manifestantes contra o regime de Muamar Kadafi tomaram o controle de cidades do leste do país. O número de vítimas da violência já estaria perto de 1 mil mortos. A Líbia é um dos maiores fornecedores de petróleo para a Europa e a crise fez o preço do petróleo disparar, causam alta das ações da Petrobrás e, consequentemente, do índice Ibovespa.

A não-decisão do dia. A reunião anual de acionistas da Apple terminou com a decisão de não divulgar um plano de três anos e um plano emergencial de substituição do CEO e fundador da empresa, Steve Jobs. Os acionistas acataram a recomendação da Apple e votaram contra a proposta de um fundo de pensão que pediu a divulgação de um plano. Steve Jobs está de licença média por tempo indeterminado desde o dia 17 de janeiro. À frente do futuro da Apple, está o executivo Tim Cook.

Troca das cadeiras do dia. O Google confirmou a contratação do presidente do iG, Fábio Coelho, para o cargo de diretor-geral do Google Brasil. A notícia havia sido dado no dia anterior na imprensa.

Organização de um protesto pelo Facebook do dia. Mais de 400 pessoas faziam parte de um grupo no Facebook criado para organizar um protesto na Arábia Saudita marcado para o dia 11, contra o governo do rei Abdullah.

Vídeo sobre o Facebook do dia. O mundo está obcecado pela rede social.

História do Facebook do dia. Foi lançada a edição de uma história em quadrinhos que conta como Mark Zuckerberg criou a rede social.

Merchandising do dia. O WikiLeaks abriu sua lojinha de camisetas que retratam o criador, Julian Assange, como um “Che Guevara” da atualidade. É uma tentativa de arrecadar fundos para o site que divulga documentos sigilosos.

Atualização do Android do dia. O Google começou a atualizar o Nexus One para a versão Gingerbread (Android 2.3). O celular é fabricado pela HTC, sob a marca do Google. Ele foi lançado em janeiro de 2010 nos Estados Unidos. A atualização bloqueia a sincronização com contatos do Facebook.

Segunda atualização do Androi do dia. O Google publicou o kit de desenvolvimento do Android 3.0. O software ajuda a desenvolver aplicativos para o novo sistema que agora está adptado aos tablets e estreia no aparelho Xoom, da Motorola.

#Fail do Windows Phone 7 do dia. A pré-atualização do Windows Phone 7 causou problemas em celulares da Samsung, até impossibilitando de usar o telefone. A Microsoft retirou a atualização até corrigir o problema.

Pesquisa do dia. Um estudo diz que em média as pessoas que jogam games sociais são mais jovens do que os jogadores de consoles.

Facilidade do dia. O Tumblr criou uma página para encontrar posts publicados em seus blogs. O Tumblr Explorer, como é chamado, permite ver os posts divididos em tags populares.

Mais um bloqueio do Twitter do dia. Desta vez foi a vez do TwapperKeeper que foi impedido de acessar a API do Twitter. Os criadores afirmaram que fizeram uma série de mudanças para se adequar aos termos do Twitter, e não terá mais alguns serviços a partir do dia 20 de março.

Estudo pouco conclusivo do dia. Um estudo identificou que falar ao celular por mais de 50 minutos aumenta a produção de glicose no cérebro. Não foi identificado nenhum problema de saúde por causa disso.

Parceria do YouTube do dia. O Google está negociando com a NBA para transmitir os jogos de basquete pelo YouTube de acordo com uma reportagem da Business Week.

Venda do dia. Depois de pedir concordata nos EUA, a Blockbuster agora está à venda.

Boa ação do Google do dia. O Google anunciou a doação de US$ 2,7 milhões ao Instituto Internacional de Imprensa (IPI, na sigla em inglês) de Viena, na Áustria. A doação é para patrocinar um concurso que vai premiar as melhores inovações em jornalismo online.