O lançamento da Apple do dia: Ainda não é o iPad 2 e nem o iPhone, mas a Apple usou a quinta-feira para mostrar a nova linha de computadores MacBook Pro, que segundo a companhia terão uma velocidade duas vezes maior que a geração anterior e é equipada com câmera de alta definição e recursos melhorados de processamento gráfico.

O MacBook Pro de 13 polegadas será vendido por US$ 1.199. No Brasil, o valor mais barato é de R$ 3.599. A máquina com tela de 15 polegadas custa a partir de US$ 1.799 e a de 17 polegadas custa US$ 2.499 nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil, o preço oficial é de R$ 6.699 e R$ 9.199 respectivamente.

A capa do dia: A Wired da Inglaterra deu capa para as fábricas de componentes e do seu triste histórico de maus tratos e suicídios:

O bloqueio do dia: O governo chinês bloqueou a rede social LinkedIn, focada no mundo corporativo. Manifestantes contrários ao regime chinês passaram a usar o site para organizar protestos depois que o Twitter também foi banido pelos censores do país.

Google versus Microsoft do dia: O Bing não faz nem sombra para o Google aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos o seu uso vem aumentando bastante. A briga entre os dois mecanismos de busca vêm esquentando, com o Google acusando a Microsoft de simplesmente copiar os seus resultados. Enquanto isso, ambos tentam apostar em nichos para diferenciar os resultados das pesquisas. Enquanto o Google facilitou o acesso a receitas, o Bing decidiu usar a parceria com o Facebook e mostrar quais páginas os seus amigos curtiram. O botão Like já estão em mais de 2,5 milhões de sites.