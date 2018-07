O dia mais deprimente do ano: É hoje. Pelo menos, é a essa conclusão que a fórmula matemática criada pelo psicólogo britânico Cliff Arnall chega. Entre as variantes envolvidas no cálculo estão o fator climático, as dívidas acumuladas no fim de ano e o tempo desde a última tentativa fracassada de abandonar um hábito ruim. O trofeu de dia mais feliz fica com 20 de junho.

A proibição do dia: A Mozilla bloqueou o aplicativo do Skype no Mozilla, alegando que o programa era o maior causador de falhas na versão 3.6 do navegador. Quando instalado, o aplicativo do serviço de VoIP tornava o carregamento de páginas muito mais lento, além de outros problemas.

O mapeamento que será polêmico em um futuro próximo do dia: O serviço Google Street View entrou em sua segunda fase. Carros equipados com mais câmeras (15, 6 a mais que na versão anterior) estão mapeando as ruas de São Paulo com imagens de maior resolução.

Meme chinês do dia: O feriado anual de primavera da China está se aproximando. Centenas de milhões de pessoas querem voltar para a casa de seus familiares para comemorar. A disputa por vagas em transportes viários e por bilhetes de trem é enorme. Um homem não conseguiu comprar sua passagem e, com raiva, tirou suas roupas, invadiu o escritório do chefe da estação e cobrou explicações. Foi o suficiente para o protesto virar hit na internet chinesa. Ele alegava que a desorganização permitiu que outras pessoas furassem a fila e ficassem com a passagem que seria dele pela ordem de chegada.

O infográfico do dia: O Foursquare em números feito pelo próprio Foursquare. A imagem foi lançada durante uma conferência na Europa depois que o cofundador Dennis Crowley afirmou que mais de 6 milhões de pessoas já estão cadastradas no serviço de geolocalização. Durante o fim de semana, o outro cofundador, Naveen Selvadurai, disse à Bloomberg que a empresa já é avaliada em US$ 250 milhões e que a espectativa é que, em junho, alcance a casa dos 10 milhões de usuários.