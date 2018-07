O Google disse que mais de 244 mil pessoas na Alemanha pediram para que suas casas fiquem irreconhecíveis no Street View, programado para ser lançado no país no próximo mês.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 21, o Google estimou que os pedidos são cerca de 3% do total de habitações nas 20 maiores cidades da Alemanha, que foram mapeadas e serão incluídas no serviço.

Carro do Google nas ruas de Berlim, Alemanha. FOTO:Michael Kappeler/AP/DAPD – 09/07/2008

“O alto número de objeções ao Google Street View mostra que os cidadãos querem decidir quais dados sobre elas serão publicados na internet”, disse Peter Schaar, diretor de uma entidade alemã que defende a proteção de dados.

As autoridades da Alemanha pediram que o Google abrisse um cadastro para pessoas que não quisessem aparecer no Street View, alegando que publicar imagens de residências privadas na internet violaria a privacidade dos indivíduos.

O Street View atualmente já mapeou cidades em 23 países, incluindo o Brasil. A Alemanha é o único em que as pessoas puderam solicitar a remoção de suas casas antes de o serviço estrear. Mas o Street View também recebeu críticas na Coreia do Sul e lugares onde as pessoas temeram ser fotografadas sem o consentimento.

O Google perdeu a confiança de diversos países europeus no semestre passado quando reconheceu que a tecnologia de mapeamento usada nos carros do Street View também catalogou atividades de usuários conectados à internet por redes Wi-Fi abertas nos últimos quatro anos.

Processos

Também nesta quinta, as autoridades da Espanha disseram que o Google enfrenta duas investigações contra o serviço, depois de a agência de proteção de dados encontrou provas de que a empresa teria cometido cinco ilegalidades ao capturar e armazenar dados dos usuários conectados em redes Wi-Fi e depois ao transferir os dados para os Estados Unidos.

Se for considerado culpado, a empresa pode ser multada em 2,4 milhões de euros.

A agência disse, porém, que a investigação seria suspensa temporariamente até que o tribunal de Madri decidisse sobre uma acusação semelhante contra o Google em junho, de um grupo privado espanhol chamado Apedanica.

Nenhum representante do Google na Espanha estava disponível para comentar os dois casos.

Na Alemanha, o Google avisou que, embora estivesse tomando cuidado para se certificar que todos os pedidos de remoção fossem cumpridos, “não é possível garantir que todo pedido será totalmente processado. Por exemplo em casos onde o endereço indicado não for claro”.

O Google também terá uma ferramenta para pedir que imagens do Street View sejam borradas, ficando irreconhecíveis. A ferramenta estará disponível assim que o serviço estrear na Alemanha.

/ Melissa Eddy, com colaboração de Ciaran Giles (ASSOCIATED PRESS)