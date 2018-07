Há 25 anos, o cofundador da Apple, Steve Jobs, comprava a divisão de computação gráfica da Lucasfilm (produtora do diretor de Star Wars) por US$10 milhões. De Graphics Group, a empresa, agora independente, ganhou o nome de Pixar. Ainda nos seus primeiros anos, a Pixas fechou contratos com a Disney para produzir filmes parceiros. Em 2006, após várias discussões, a Disney finalmente compra a Pixar por US$ 7,4 bilhões, fazendo Steve Jobs abrir um largo sorriso.

Após seus 25 anos, a Pixar acumula títulos de enorme sucesso como Toy Story, Vida de Inseto, Monstros S.A, Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, Wall-E e UP (além de inúmeros curtas); e premiações como o Oscar (26 ao todo), Globo de Ouro (sete) e Grammys (três).