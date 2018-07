O dia 25 de janeiro é feriado nacional no Egito em homenagem à polícia. Mas em vez de tirar o dia de descanso, os egípcios tomaram a rua em protestos contra o governo de Hosni Mubarak, presidente do país há 30 anos.

Durante os protestos, no entanto, o acesso à internet móvel foi bloqueado pelo governo egípcio. Os ativistas não conseguiam acessar a internet de seus celulares, nem mandar ou receber mensagens. Os protestos foram organizados e transmitidos para o mundo por meio de redes sociais como o Facebook e pelo Twitter.

Pelo Twitter, ativistas compartilham fotos e vídeos do protesto. Há até uma câmera transmitindo do alto por livestreaming tudo o que acontece na principal praça de Cairo. Até agora, pelo Facebook, 94.987 pessoas confirmara presença nos protestos desta terça-feira.

Contratações e demissões do dia: De acordo com a Associated Press, o Google pretende contratar cerca de 6,2 mil funcionários neste ano, o que aumentaria o quadro de funcionários em 25%. No mesmo dia, o Yahoo anunciou o segundo corte de funcionários em dois meses. Entre 100 e 150 postos de trabalho serão fechados na empresa, que divulgou o último balanço trimestral de 2010 no mesmo dia.

Nomeação do Oscar do dia: O filme A Rede Social, que retrata o nascimento e o início da expansão do Facebook, recebeu oito indicações para o Oscar 2011, incluindo para os prêmios de “Melhor Filme” e “Melhor Ator” (para Jesse Eisenberg, ator que interpreta o criador do Facebook, Mark Zuckerberg). Foi o terceiro filme com mais indicações (depois de O Discurso do Rei, com 12 indicações, e de Bravura Indômita, com 10), empatado com A Origem, que também recebeu oito indicações.

Discurso do dia: O discurso do presidente norte-americano, Barack Obama, teria transmissão pelo YouTube e o presidente prometia responder a perguntas enviadas pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo site da Casa Branca. O discurso, chamado de “O Estado da Nação” (State of the Union) é um pronunciamento anual feito pelo presidente dos EUA sobre os desafios do país nos próximos meses. É o segundo “State of the Union” feito por Obama desde que assumiu a presidência.

Anúncio do Facebook do dia: O Facebook estreou um novo sistema de publicidade, que funciona baseado no conteúdo produzido pelo usuário. Chamado de Sponsored Stories (“Histórias Patrocinadas”) ele usa informações postadas pelos usuários para distribuir anúncios relacionados a elas. Na definição de Jim Squires, chefe de marketing de produtos do Facebook, o sistema é uma forma de capitalizar em cima de coisas que acontecem diariamente no feed de notícias dos usuários. Os parceiros dessa plataforma de anúncios são Coca-Cola, Levi’s, Anheuser Busch (das cervejas Budweiser) e Playfish.

Infográfico do dia: Das pinturas em paredes de caverna ao iPad, passando por pombos-correio e o nascimento do jornal, esse infográfico repassa a história da produção de conteúdo.