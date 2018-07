O lançamento em vários países do dia: O iPad chegou às lojas de 25 países nesta sexta-feira. Como de praxe, compradores fizeram filas na frentes das lojas e comemoraram quando colocaram as mãos no aparelho. Entre os países que começaram a vender o tablet estão França, Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Canadá e México. No Brasil, por enquanto, nada.

FOTO: Andy Clark / REUTERS

Aniversário do dia: Aniversário da plataforma Wiki: Há 16 anos, Ward Cunningham criou uma página de internet que qualquer pessoa podia editar. Nascia a plataforma Wiki, que viria revolucionar o jeito de criar conteúdo na web e marcar a época da colaboração.

A marca impressionante do Google do dia: Marca mais valiosa do dia. Segundo o ranking anual divulgado pela empresa BrandFinance, a empresa californiana superou o WallMart e chegou ao primeiro lugar da lista de marcas mais valiosas no mercado mundial, valendo US$ 44,3 mihões. A Microsoft subiu do quinto para o segundo lugar, a Apple saiu da 20ª posição e foi para a oitava, e a Nokia caiu da 21ª para a 94ª.

O avanço do Android do dia: A RIM, fabricante do BlackBerry, divulgou que seu tablet vai rodar aplicativos Android. Com lançamento nos Estados Unidos e no Canadá marcado para o dia 19 de abril, o Palybook terá suporte nativo tanto para programas escritos em BlackBerry Java, como para os feitos com a versão 2.3 do sistema operacional do Google.

A pessoa mais influente do Twitter do dia: O comediante de stand-up e apresentador do programa CQC Rafinha Bastos foi listado como o perfil mais influente entre as 190 milhões de contas do Twitter mundialmente. Um estudo feito pela empresa Twitalyzer a pedido do New York Times apontou que é o brasileiro quem mantém o perfil de maior relevância na rede social, levando-se em conta a frequência e a quantidade de respostas e retweets que recebe. Rafinha ficou na frente do presidente norte-americano Barack Obama (em 7º lugar do ranking) e de celebridades que têm a maior quantidade de seguidores no Twitter, como Lady Gaga (9 milhões), Justin Bieber (8,3 milhões), Britney Spears (7,2 milhões), Ashton Kutcher (6,4 milhões), entre outros.