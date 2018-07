20 milhões aderiram à rede apenas no último ano; presidente da empresa no Brasil afirma que está focado em negócios

SÃO PAULO – Seis meses depois de assumir o cargo de principal executivo do Facebook no Brasil, Alexandre Hohagen, que também responde como vice-presidente da empresa para a América Latina, apresentou os primeiros resultados de sua gestão, que coincide com o período de maior popularização da rede social no País. “São 25 milhões de brasileiros no Facebook, 20 milhões destes nos últimos 12 meses”, explicou o executivo na manhã dessa quinta-feira, 18, em encontro com a imprensa.

Ele atribuiu o crescimento ao início da migração de usuários do Orkut para o Facebook, que começou na virada de 2010 para 2011, e à popularização do site graças ao filme A Rede Social, que conta a história dos primeiros dias da empresa. O fim das férias de verão também foi crucial para o crescimento da rede, segundo o executivo.

Ao ser perguntado sobre o endereço que o Link publicou no início do ano, no bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo, Hohagen afirmou que a companhia ainda não tem endereço fixo no Brasil e enfatizou que eles ainda não têm escritório fixo no País. “Aquele endereço é apenas para regularizarmos a situação da empresa”.

Durante a apresentação, o executivo falou sobre o crescimento das parcerias de publicidade que o site já tem feito com empresas brasileiras e citou exemplos de casos bem sucedidos, como a página do jogador Ronaldo, com cinco milhões de fãs. Saudou também a iniciativa do governo federal, que criou páginas para o Ministério do Trabalho e da Saúde na rede.

Hohagen disse também que o foco da empresa no Brasil é em negócios e que tentará educar empresas e agências de publicidade em relação ao conceito de “f-business, o e-business feito dentro da plataforma do Facebook”, citando o exemplo da parceria entre a rede social e a Amazon – em que o site da loja virtual lembra quando o aniversário de um amigo está se aproximando e indica o que ele pode querer ganhar de presente – como um dos melhores desse novo conceito. “A ideia é que o usuário fique sempre no Facebook”, resumiu o executivo.

