Acordos do dia: O YouTube fez um acordo com os estúdios Warner, Universal e Sony para ampliar sua oferta de aluguel de filmes na internet e disputar os clientes do iTunes e do Netflix nos Estados Unidos.

Tirando destaque do dia: O Google vai reduzir o destaque tipográfico dado a favelas no Rio de Janeiro, mostrou uma matéria do Globo. Segundo as fontes ouvidas pelo jornal, a cidade parece um “enorme favelão” vista pelo Maps.

Desistência do dia: E o Google desistiu de encerrar o Google Videos, diz o Terra. O Google estaria agora pensando em alternativas, já que a decisão imposta de acabar com o serviço e o acervo nele criado foi recebida de forma negativa pelos usuários.

Nostalgia do dia: Lembra-se de como eram os sites na década de 1990? Essa imagem abaixo mostra o site do The New York Times em 96. Quer ver mais? Entra aqui.

Preferência do dia: Uma pesquisa da IDC mostrou que desenvolvedores de software estão cada vez mais interessados em trabalhos para aparelhos Apple (iPhone e iPad), em segundo lugar e caindo está a plataforma Android, do Google; atrás das duas, estão RIM e Microsoft. Veja aqui.

Reunião de memes do dia: O editor do fórum Joined Artists usou o photoshop para se transformar em diversos memes. Vi aqui.

Infográfico do dia: Este infográfico mostra a utilização de centros de dados por sites gigantes como Facebook e Google. Mais do que isso ele mostra o quanto esses serviços gastam de energia. Comparativamente, ele mostra que com a redução de 10% das atividades no centros, 6 bilhões de kWh seria economizado todo ano, suficiente para alimentar 6,4 milhões de casas por um mês

