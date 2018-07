Dados do dia. Hoje o dia teve dois estudos importantes sobre o consumo de vídeos na internet e o quanto esses vídeos representam para a banda larga móvel nos EUA. De acordo a Pew Research, se em 2006 o total de compartilhamento de vídeos era de 33% (dos internautas que costumam acessar sites de vídeos), em 2011 esse número saltou para 71% (entre Youtube e Vimeo). E o GigaOM deu a segunda parte dos dados, mostrando que o Youtube responde por 22% da banda utilizada por aparelhos móveis, cerca de 52% do total de vídeos acessados por streaming (via mobile) no mundo.

Entrando-na-linha do dia. O Facebook ouviu muita reclamação após tornar público um novo recurso chamado de “Tag Suggestions” ou “sugestões de marcação”. Quando um usuário da rede social subia uma foto, automaticamente surgia uma lista sugerindo amigos que estariam naquela foto, a partir de uma tecnologia de reconhecimento facil e assimilação com tags anteriores. Muito se discutiu sobre até que ponto isso infringia a privacidade das pessoas. Para diminuir a reprovação do público, o Facebook passou a enviar anúncios a todos os seus usuários ensinando-os a desabilitar a função. Assim, finalmente, as pessoas vão parar de questionar a política de privacidade da rede? Acho que não.

Bloqueio político do dia. O site da Anistia Internacional foi bloqueado na Arábia Saudita. A organização credita a atitude a uma reação negativa do governo em relação a um vazamento de informações, contendo um projeto de lei anti-terror, e após acusá-lo de planejar usar a legislação para ações violentas contra dissidentes.

Hacker do dia. O hackiativista e co-criador do Reddit, Aaron Swarz, pode pegar 35 anos de prisão, além de uma multa de US$ 1 milhão, pelo roubo de mais de quatro milhões de artigos, pertencentes ao MIT, e arquivados no repositório online e privado Jstor. Swarz é um militante do conhecimento livre.

Serviço de streaming do dia. O Walmart, a maior cadeia no varejo do mundo, anunciou o lançamento de seu serviço de streaming de filmes. Os vídeos estarão disponíveis para serem assistidos na plataforma online Vudu no mesmo dia em que forem lançados em DVD pela loja.

Infográfico. A história da propaganda no Youtube. Clique para abrir: