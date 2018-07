Milagre do dia: A Apple finalmente lançou a versão em cor branca do seu iPhone. Isso após pelo menos uma centena de rumores. Veja mais aqui.

Convite do dia: O presidente francês Nicolas Sarkozy convidará líderes de empresas ligadas à internet para uma reunião do G8 para discutir regulação da rede. Sarkozy cobra mais controle sobre os impostos cobrados das empresas do setor, o chamado “tributo digital”. “Entre aquilo e um nível de tributação que prejudicaria a criação de novos empresas de internet… entre nada e o excesso, não podemos achar um acordo?”, questionou Sarkozy.

Aniversário do dia: Há 30 anos nasci o primeiro mouse. Vi aqui.

Corte do dia: A Nokia vai cortar 7 mil empregos e terceirizar as operações do Symbian, o sistema operacional criado pela fabricante. O objetivo é reduzir pelo menos 1 bilhão de euros. Quem assume o suporte do software é agora é Accenture.

Imigração do dia: A Nikon anunciou que terá uma subsidiária aqui no Brasil. A fabricante japonesa de câmeras deve fazer um investimento da ordem de US$ 10 milhões para fundar a primeira unidade da América do Sul.

Infográfico do dia: As redes sociais podem afetar nas notas dos estudantes? Vi aqui.

Clique para ampliar