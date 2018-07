Obviamente o modelo é baseado no Wikileaks, mas o New York Times não iria assumir agora que está rechaçando sua antiga parceria com o australiano Julian Assange, que cooperou com a empresa de mídia quando o site revelou documentos secretos sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão. Em um artigo na revista do Times, o mesmo Bill Keller diz que o “arrogante” e “manipulador” Assange “claramente defende uma agenda”. Além do mais, garantiu: “Confiamos em Assange como fonte, nunca como um parceiro ou colaborador”. Então tá.

Os futuros do jornalismo do dia: O New York Times criou o Ongo, um aplicativo livre de propagandas destinado a viciados em notícias, com conteúdo especial do jornal, do USA Today, do Washington Post e de várias outras publicações. A assinatura custa US$ 7 por mês. O site é fruto de um investimento conjunto de US$12 milhões e pertence ao executivo Alex Kazim, ex-eBay e PayPal.

Já a Amazon deu um passo importante para fazer do seu Kindle um dispositivo mais plural, com mais opções do que apenas livros. A empresa lançou a área Kindle Singles, em que os usuários do e-reader podem baixar longas matérias jornalísticas, grandes demais para caber em revistas e pequenas para se tornarem livros. Vão de US$ 1 a US$ 5;

Mas a maior notícia do dia em relação ao jornalismo foi a revelação da data de lançamento do The Daily, o jornal criado para o iPad da News Corp, do magnata Rupert Murdoch. Em 2 de fevereiro, ele será apresentado com a participação do vice-presidente de internet da Apple, Eddy Cue, que substitui o adoentado Steve Jobs.

O filme de YouTube do dia: Lembra do projeto Life in a Day?

O aniversário do dia: Anunciado por um Steve Jobs já seguro do sucesso do conceito que lançava, o iPad, que inaugurou a febre dos tablets, completou o seu primeiro ano de vida. Para comemorar, o pessoal do OnSwipe aproveitou para juntar tudo o que se sabe sobre o dispositivo em um infográfico.