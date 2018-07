Entrevista do dia: Marcia Regina Barbosa, diretora de direitos intelectuais do Ministério da Cultura (MinC), sobre a nova LDA: “Nós estamos dando simplesmente mais 30 dias de oportunidade para a sociedade e principalmente para aqueles grupos que a gente sabe que durante eses quatro anos estiveram muito organizados se manifestarem de maneira pontual e contributiva de fato.”

Nostalgia do dia: Você é do tipo gamer nostálgico? Dá uma olhada nessa galeria que o Buzzfeed separou só com imagens de games nos anos 1980.

Anti-pânico do dia: A Sony minimizou o vazamento de dados da Playstation Network (PSN) dizendo aos consumidores que os dados de cartões de crédito estavam encriptados, o que reduziria as chances de os criminosos usarem as informações, caso elas tenham mesmo sido roubadas. Pelo vazamento, a Sony corre o risco de ser processada por cada jogador afetado.

Supervalorização do dia: Um grupo de acionistas do Facebook decidiu vender suas ações no valor de US$ 1 bilhão, jogando o valor de mercado da rede social para mais de US$ 70 bilhões. As operações foram as maiores da história da empresa.

Perseguição do dia: O Orkut não morreu. É usado por nada menos do que 70% dos internautas no Brasil. Mas não cresce mais de forma significativa. Está estagnado há um ano, revela um estudo divulgado hoje pela ComScore. O Facebook, por outro lado, dá sinais de fôlego. Em um ano, cresceu 159%. Hoje é usado por 40% dos internautas brasucas. Há 4 meses, quando acentuou sua curva de crescimento por aqui, eram só 27%.

Arrependimento do dia: Eu me pergunto se esse encanador britânico, que gastou mil libras e seis horas sofrendo em um dentista tatuando o Príncipe William e sua futura esposa Kate no dente vai se arrepender disso um dia. O que você acha?

Infográfico do dia: