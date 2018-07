Acordo anti-Android do dia 1. Intel e Samsung vão presidir o comitê técnico que orientará o desenvolvimento do Tizen, um sistema operacional de fonte aberta e padronizado para múltiplos aparelhos, como smartphones, tablets, TVs inteligentes e netbooks. O programa, que deve chegar ao mercado na metade do ano que vem, foi anunciado pelos grupos LiMO Foundation e Linux Foundation.

Acordo anti-Android do dia 2. Samsung e Microsoft firmaram um acordo para desenvolvimento e comercialização de celulares Windows e um grande pacto de intercâmbio de patentes. O Google não gostou da notícia e voltou a acusar a Microsoft de deliberadamente tentar prejudicar o Android. Segundo a empresa: “Não conseguindo obter sucesso no mercado de smartphones, eles (da Microsoft) estão recorrendo a medidas jurídicas para extorquir lucro das conquistas dos outros e prejudicar o ritmo da inovação”.

Episódio da guerra de patentes do dia. A Samsung é a bola do dia. A empresa ameaçou pedir a suspensão das vendas do novo iPhone, que nem lançado ainda foi – o evento de lançamento mundial está marcado para o dia 4 de outubro. Se isso acontecer, será mais um episódio da longuíssima batalha de patentes que Apple e Samsung travam em diversos tribunais do mundo.

Medida da luta contra o spam do dia. Para combater o envio de mensagens comerciais não solicitadas em massa, a Índia proibiu definiu um limite máximo de mensagens de texto que os usuários podem enviar: até 100 SMSs por dia ou 3 mil durante todo o mês, de acordo com o contrato feito com a operadora.

Atualização de aplicativo do dia. O Flickr anunciou, nesta quarta-feira, o lançamento de seu novo aplicativo para Android. Pelo app será possível aplicar filtros às fotos (como o Instagram, que só está disponível em iOS) e já enviá-las para redes sociais como Facebook, Twitter e Tumblr.

Ampliação de mercado do dia. Foi lançado o Groupon Goods, divisão de varejo online da empresa conhecida por seu serviço de comprar coletivas. Disponível apenas nos Estados Unidos por enquanto, o Groupon Goods compete diretamente com a líder de mercado Amazon.

Pesquisa do dia. Segundo o estudo “Comunicação móvel e desenvolvimento econômico e social na América Latina”, divulgado nesta quarta em Barcelona, a rápida penetração da telefonia celular ajudou a reduzir a pobreza na América Latina ao melhorar as condições do mercado de trabalho em países onde o emprego informal prolifera.

Infográfico do dia. Segundo pesquisa da empresa de hospedagem de vídeos Wistia, os vídeos são a maior atividade da internet atualmente. Se, em 2006, 33% dos usuários de internet visitavam sites de compartilhamento de vídeos como YouTube e Vimeo, agora, esse número saltou para 71%.

