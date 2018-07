Na corda bamba do dia. O YouTube ficou instável durante toda a tarde desta quinta-feira. Alguns usuários, ao tentarem assistir a vídeos pelo site, se deparam com uma mensagem de erro temporário, que pede que uma nova tentativa seja realizada em 30 segundos. O YouTube afirmou pelo Twitter que estava ciente do problema e que já estava trabalhando para consertá-lo.

Novo serviço em tempo real do dia. Até hoje, o Google Analytics, serviço gratuito de medição de audiência do Google, disponibilizava relatórios com informações do dia anterior. A partir de agora, os gráficos vão mostrar para os administradores de sites o fluxo de leitores em tempo real. O Google aproveitou o anúncio para lançar também uma versão premium paga de seu serviço, disponível por enquanto apenas nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido.

Novo serviço de streaming do dia. A Playstation Network, da Sony, agora conta com streaming de vídeos. O serviço Video Unlimited tem mais de 40 mil títulos entre filmes, séries de TV e documentários. Por euquanto, apenas usuários dos Estados Unidos e do Canadá podem acessar o conteúdo.

Novo serviço de compartilhamento de fotos do dia. O Flickr lançou o Photo Sessions, um serviço de slide shows de fotos em tempo real. Quando dois amigos estão conectados, cada vez que um mudar de imagem, a tela do outro irá acompanhá-lo. Combinado com ferramentas sociais e de chats, a ideia do Photo Sessions é recriar no ambiente online as reuniões em que amigos e familiares olhavam juntos o álbum do fotos de alguma viagem.

Divulgação da cultura chinesa do dia. A Amazon apresentou a versão em mandarim de sua livraria digital, uma parceira da empresa com uma editora estatal chinesa. A ideia é divulgar obras do país na rede, promover o intercâmbio cultural da China com o mundo e divulgar livros sobre a nação asiática escritos por estrangeiros.

Infográfico do dia. Uma tabela comparativa entre os principais serviços de música online do mundo.

Clique para ampliar.