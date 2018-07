Briga do dia. A companhia brasileira de games sociais Vostu, produtora de jogos para o Orkut e para o Facebook, sofreu uma derrota na justiça brasileira e, por causa de uma alegação de plágio da norte-americana Zynga, pode ter que deletar quatro de seus jogos. Os títulos que podem ser removidos são Megacity, Café Mania, Pet Mania e Vostu Poker, todos considerados pela empresa rival e pelo primeiro parecerista do processo como cópias de originais da Zynga.

Adeus do dia. Randi Zuckerberg, irmã do chefão do Facebook deixou seu cargo de diretora de mercado da empresa para fundar sua própria empresa de comunicação. “Passei anos no Facebook sacrificando minha alma e meu coração em inovar e levar os meios de comunicação adiante. Fizemos progressos incríveis, mas há ainda muito a fazer e outras formas nas quais eu posso intervir nessa mudança”, disse a Zuckerberg em sua carta de despedida.

Atualização do dia. O Reino Unido disse que irá inaugurar uma plataforma digital, onde licenças para obras protegidas por copyright poderão ser compradas e vendidas. A medida faz parte de uma modernização das leis de direitos autorais do país, que já datam de 300 anos atrás. Ao mesmo tempo, o governo disse que descartaria propostas para bloquear sites que disponibilizam materiais que infringem copyrights após um órgão regulador descobrir que o plano era impraticável.

Acusação do dia. À medida que aumenta a disputa legal da Apple, da Microsoft e da Oracle contra o Android, o Google publicou um posicionamento sobre as ações judiciais que enfrenta direta e indiretamente, acusando as três empresas de usarem as patentes para aumentar os custos de licenciamento do Android.

Exemplo do dia. A cidade de Londres está planejando oferecer aos seus cidadãos o acesso a uma rede WiFi aberta que cobrirá toda a cidade. A empresa responsável pela potencial instalação, a Virgin Media, afirmou que está em conversas avançadas com a prefeitura para lançar o projeto, que ofereceria internet gratuita para todos a uma velocidade de 0,5 Mbps.

Criatividade do dia. Esse sujeito só quer trabalhar no Google, mas para isso ele criou um site e fez um vídeo, no mínimo, curioso. Veja:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/HRHFEDyHIsc" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Lançamento do dia. A RIM lançou dois celulares BlackBerry, atualizando sua linha Torch. A empresa busca tirar o pé do prejuízo e melhorar a sua imagem perante investidores e clientes.

Multa do dia. A subsidiária sul-coreana da Apple foi multada em 3 milhões de wons (US$2.885) pelas autoridades regulatórias das comunicações do país, por ter recolhido dados sobre a localização dos usuários do iPhone e iPad sem o consentimento deles.

Revelação do dia. Especialistas em segurança da McAffe descobriram a maior série de ataques virtuais já realizada, que envolveu infiltração nas redes de 72 organizações, entre as quais a Organização das Nações Unidas (ONU), governos e empresas de todo o mundo. A longa lista de vítimas dos cinco anos de ataque inclui os governos de Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã e Canadá; a Associação dos Países do Sudeste Asiático (Asean); o Comitê Olímpico Internacional (COI); a Agência Mundial Antidoping; e diversas companhias, de fabricantes de material bélico a grupos de alta tecnologia.

Meta do dia. A rede social Google+ atingiu 25 milhões de visitantes únicos se transformando no site a conseguir tamanha audiência mais rápido, de acordo com dados da comScore. Segundo os dados, 6 milhões de visitantes do Google+ vivem no Estados Unidos e mais de 3,6 milhões na Índia. Canadá e Grã-Bretanha aparecem com 1 milhão cada, enquanto Alemanha tem 920 mil e o Brasil, pouco mais de 780 mil. França e Taiwan têm cerca de 500 mil visitantes cada.

Abrasileirada do dia. O Google anunciou que o seu serviço de ligações para telefones fixos e celulares através do Gmail foi liberado para ser usado no Brasil e em mais de 150 países, em 38 línguas diferentes. O serviço já estava no ar para usuários dos Estados Unidos desde o ano passado. O serviço será liberado aos poucos e poderá ser usado por quem tem o plug-in de bate-papo em voz e vídeo do Google.

Não do dia. O Facebook está sendo processado na Alemanha por causa do seu software de reconhecimento facial, que infringiria as leis de privacidade e de proteção de informações pessoais da Alemanha e da Europa. Em uma carta enviada à rede social, o supervisor de proteção de dados de Hamburgo Johannes Caspar se diz preocupado com o armazenamento e o uso de informações não autorizadas pelos usuários.