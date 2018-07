A versão gratuita e livre do dia: Só se passou um dia desde que o primeiro jornal feito para rodar em tablets foi lançado e já foi criado um site com links para todos os artigos da publicação. Pelo tumblr The Daily: Indexed é possível ler gratuitamente e sem precisar de um tablet todos os textos do novo empreeendimento de Rupert Murdoch.

A decisão do dia: A Suprema Corte da Grã-Bretanha autorizou o uso do Twitter no interior de suas instalações. A decisão é válida para jornalistas, advogados e membros do público que queiram usar “comunicações baseadas em texto ao vivo” para contar ao mundo o que ocorre durante as audiências judiciais.

A pressão de acionistas da Apple do dia: Steve Jobs pediu licença médica por tempo indeterminado e deixo Tim Cook no comando das atividades diárias da Apple. Mas, oficialmente, ele ainda é o CEO da empresa. E os acionistas querem que a companhia divulgue seu plano de sucessão para o cargo. O pedido por um dos acionistas foi apoiado pela Shareholder Services, empresa que é considerada uma das mais influentes conselheiras dos investidores.

Tumblr divertido do dia: Fuck Yeah Dr. Hollywood e os incríveis ensinamentos de Dr. Ray.