Renovação do dia: A Apple atualizou sua linha de desktops iMac com novos processadores da Intel que, segundo a empresa, são até 70% mais rápidos.

Supresa do dia: A Microsoft fechou uma parceria com a Research In Motion (RIM) e anunciou que o Bing será o buscador padrão e o principal serviço de mapas dos smartphones BlackBerry.

Coreia do Sul acusa 1: A polícia de Seul visitou o escritório do Google na cidade. O motivo? As suspeitas de que a unidade de publicidade em aparelhos móveis da empresa, a AdMob, teria coletado ilegalmente dados de localização sem consentimento de usuários.

Cobrança inesperada do dia: O Governo Federal anunciou que os brasileiros poderão pagar R$ 40 pela emissão do novo Registro de Identidade Civil (RIC), que substituirá o RG. O documento começa a ser emitido em todo o País no início de julho.