A Samsung anunciou que vendeu nos Estados Unidos 3 milhões de unidades do celular inteligente Galaxy S, de um total de 7 milhões despachados ao redor do mundo desde o lançamento do aparelho no mercado norte-americano em julho.

As vendas foram elevadas em todas as quatro principais operadoras celulares dos EUA que oferecem o modelo, afirmou o vice-presidente de marketing da companhia sul-coreana, Paul Golden. O aparelho é baseado no sistema operacional Android, do Google.

“Estamos em uma situação na qual queríamos ter mais fornecimento”, disse Golden à Reuters durante evento em que a companhia revelou um novo modelo do Galaxy S. O executivo não comentou o nível de escassez do aparelho ou quando a situação deve melhorar, mas afirmou que o principal gargalo está na tela AMOLED da Samsung que equipa o modelo.

O analista Mark Sue, do RBC, afirmou que os números da Samsung para o aparelho são “bons”, mas o sucesso do modelo enfraquece em comparação com o iPhone 4, da Apple, que vendeu mais de 3 milhões de unidades nas primeiras três semanas de lançamento.

/ REUTERS