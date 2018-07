O game mais conhecido de todos os tempos completa 30 anos neste sábado. Lançado no dia 22 de maio de 1980 pela empresa japonesa Namco, o Pac-Man conquistou o mundo e se transformou no “jogo movido a moeda mais bem sucedido” da história, segundo o Livro dos Recordes de 2005.

Para comemorar o aniversário, o site PacMan.com reuniu as versões já lançadas do game e as curiosidades sobre ele para contar a história dessas três décadas. O Google também decidiu fazer sua homenagem e colocou uma versão jogável do Pac-Man no lugar do logo de sua homepage.

Depois de ver uma pizza com um pedaço faltando ao sair com seus amigos para jantar, Toru Iwatani, o criador do jogo, teve a inspiração do que seria o personagem de videogame mais reconhecido pelos norte-americanos — 94% deles conseguem dizer seu nome ao ver sua imagem, segundo pesquisa de 2008.

Foto: Patrick Runte

Pac-Man mistura regras simples com boa jogabilidade, música animada com efeitos sonoros únicos e personagens coloridos com intervalos divertidos entre uma fase e outra. Sua popularidade na América do Norte é especialmente notável pelo fato de mais de 100 mil unidades terem sido vendidas em seu primeiro ano de produção. Incrivelmente, mais de 400 produtos relacionados a ele também foram lançados, incluindo uma série de TV e músicas.

Depois do lançamento do fliperama em 1980, o Pac-Man foi lançado em várias outras plataformas incluindo consoles, como Nintendo e PlayStation, portáteis e até celulares. Além disso, muitos outros títulos e sequências foram lançados durante esses anos, como o Super Pac-Man, o Pac-Man Land e o Pac-Mania.

Ainda hoje, 30 anos depois de seu lançamento, o jogo pode ser jogado nos videos games atuais e em celulares recém lançados — e até no iPad.