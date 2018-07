Mais de 30 mil livros clássicos, em domínio público, serão disponibilizados na iBooks Store no dia 3 de Abril. O dia marca não só o lançamento do iPad como o anúncio oficial da parceria da entre a Apple o Projeto Gutenberg, uma iniciativa voluntária de digitalização de livros com o copyright expirado.

De acordo com uma foto do aplicativo da iBook Store, a loja virtual de e-books lançada junto com o tablet, as obras serão oferecidas gratuitamente. Além disso, todos os livros serão livres de DRM, a trava anticópias que o próprio iTunes deixou de lado em 2009.

De qualquer maneira, você nem precisa do iPad: todos os livros do projeto estão disponíveis na internet, no site oficial da iniciativa.