Pesquisa do Google Brasil revela alcance do fenômeno “multi-tela” no País

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Da televisão para o computador, do computador para o smartphone, do smartphone para a TV (e não necessariamente nesta ordem). Segundo uma pesquisa do Google Brasil, é assim que o olhar de 30 milhões de brasileiros navega diariamente, no fenômeno chamado “multi-tela”.

Além disso, 7 em cada 10 usuários brasileiros usa TV e smartphone ao mesmo tempo, dividindo a atenção entre os dois aparelhos. Outro dado mostra que o uso de smartphones cresceu 86% em relação a 2012 e a adoção de tablets subiu 300%.

A pesquisa do Google Brasil foi encomendada à Ipsos, e ouviu 1.300 pessoas, entre maio e junho deste ano.

No Brasil, uma compra iniciada com uma busca pelo produto via smartphone pode ser finalizada no computador (ou vice-versa), já que mais de 30% dos usuários “multi-telas” usa mais de um aparelho para concluir uma compra online, segundo a pesquisa. Essa mudança de comportamento, de acordo com o Google, representa novas oportunidades para empresas e marcas se comunicarem com os consumidores.

Há um ano – em agosto de 2012 – uma pesquisa parecida foi encomendada pelo Google às empresas de análise de mercado Ipsos e Sterling Brands nos Estados Unidos. O resultado mostrou que 90% das interações diárias de um norte-americano com a mídia era por meio de telas (televisão, computador, smartphone ou tablet), contra 10% em outros meios, como revistas, jornais e rádio.

O número norte-americano, há um ano, já era maior que o dado brasileiro de hoje. Aqui, 69% da exposição à mídia é por meio de telas, segundo a pesquisa do Google Brasil. O computador é a principal tela, para a qual o brasileiro olha 26 horas por semana, em média. Depois, vem a televisão, com 19 horas. E smartphone: 13 horas.