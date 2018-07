Mark Zuckerberg, criador da rede social mais popular do mundo, anunciou ontem que seu país virtual continua crescendo – e acaba de atingir a impressionante marca de 300 milhões de cadastrados. “É um número alto”, ele escreveu no blog de seu site, “mas entendemos que estamos apenas começando a atingir nosso objetivo de conectar todo mundo”. O número atual equivale dizer que cada engenheiro que toma conta conta do site é responsável por um milhão de pessoas, proporcionalmente, disse Mark, no mesmo post.

Ele ainda afirmou que sua rede começa a dar lucro. “Estamos conseguindo fazer o Facebook crescer de modo sustentável. No início do ano, dissemos que esperávamos obter lucro a partir de algum ponto em 2010, mas estou feliz em anunciar que atingimos este marco no último trimestre. Isso é muito importante para nós pois permite que nós possamos ser um serviço forte e independente a longo prazo”. O comentário já gera especulações sobre a possibilidade do serviço abrir capital para entrar na Bolsa de Valores norte-americana.

Há dois meses, Mark esteve no Brasil em agosto e o Link não só acompanhou sua visita de perto como entrevistou o dono do Facebook.